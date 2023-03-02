Reuters сообщил о рекордном уровне краж в розничных магазинах Австралии

Reuters сообщил о рекордном уровне краж в магазинах Австралии

Количество краж из розничных магазинов Австралии достигло рекордного уровня, передает Reuters со ссылкой на государственную статистику.

Так, в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии, количество краж в период с 2021 по 2022 год выросло на 23,7%. Это самый быстрый рост в годовом исчислении с 1995 года, когда власти штата стали вести статистику.

В другом штате Австралии, Квинсленде, зарегистрировали самый высокий ежемесячный уровень краж в магазинах за всю историю наблюдений, передает Reuters со ссылкой на данные полиции.

В Новом Южном Уэльсе проживает около трети населения Австралии. Квинсленд — третий по количеству населения штат страны, отмечает агентство.

С мая 2022 года в Австралии постепенно рос уровень безработицы, пишет Reuters. Параллельно росла и ключевая ставка — регулятор повышал ее девять раз, стараясь замедлить инфляцию. Сейчас, уточняет агентство, уровень инфляции в Австралии составляет 8%.

Уровень безработицы в Австралии по итогам января составил 3,7%. В ноябре и декабре 2022 года показатель держался на уровне 3,5%. Государственное бюро статистики связало рост безработицы с сезонными колебаниями на рынке труда.