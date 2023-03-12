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Протестующие в Праге попытались снять флаг Украины с фасада музея

Протестующие в Праге попытались снять флаг Украины со здания Национального музея

В Праге участники антиправительственного митинга пытались снять украинский флаг со здания Национального музея на Вацлавской площади, сообщают новостной портал Idnes и Česká televize.

В центре города проходила акция под лозунгом «Чехия против нищеты»: участники требовали отставки правительства премьер-министра Петра Фиалы, разрешения конфликта на Украине путем переговоров и прекращения передачи Чехией оружия Киеву. На демонстрации собрались около 10 тыс. человек.

По окончании митинга несколько десятков его участников направились к расположенному в верхней части Вацлавской площади зданию Национального музея, чтобы снять с его фасада флаг Украины, который вывесили в знак солидарности с Киевом. Полиция не пустила демонстрантов в здание. При этом произошли столкновения, в результате пострадали двое полицейских и были задержаны 18 протестующих.

Руководство Национального музея поблагодарило полицию в Twitter за обеспечение безопасности посетителей. Министр культуры Мартин Бакса также выразил благодарность за профессиональное разрешение ситуации перед музеем. «Право на демонстрацию нельзя путать с угрозой национальному культурному наследию», — написал он.

В Берлине 25 февраля, на следующий день после годовщины военной операции на Украине, прошел митинг, участники которого требовали от немецких властей перестать поставлять Киеву оружие и вместо этого помочь начать мирные переговоры между Россией и Украиной. По оценкам полиции, на протест пришли 13 тыс. человек. В ходе акции демонстранты возложили цветы к установленному напротив российского посольства танку.

Изначально танк поставили там в знак солидарности с Украиной. По словам директора музея Berlin Story Bunker, машина была подбита в конце марта прошлого года на окраине украинского села Дмитровка, расположенного рядом с Бучей. В центре Берлина 24 февраля прошла акция в поддержку Украины, в которой поучаствовали как минимум 10 тыс. человек.

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Теги
протест Чехия Прага Украина флаг Украины
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