Посольство России в ФРГ поблагодарило за возложение цветов к танку

Посольство России в ФРГ: немцы не поддержали акцию с подбитым танком в Берлине

Акцию с установкой подбитого российского танка перед посольством России в Берлине не поддержали граждане Германии, заявили в диппредставительстве.

«Провокация с установкой у стен посольства России в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан», — говорится в сообщении посольства в телеграм-канале.

Кроме того, в ходе массовой демонстрации они высказались за мирное урегулирование украинского конфликта, против эскалации «путем накачивания киевского режима немецким оружием и военной техникой и дальнейшего закручивания антироссийской санкционной спирали».

В посольстве также поблагодарили всех, кто возложил цветы к российскому танку. В диппредставительстве заявили, что машина стала «символом борьбы с неонацизмом на Украине».

Российский танк установили перед посольством 24 февраля, в годовщину военной операции на Украине, сообщает Tagesspiegel. Доставку машины к посольству организовали сотрудники музея Berlin Story Bunker. По словам директора организации, танк был подбит в конце марта прошлого года на окраине украинского села Дмитровка, расположенного рядом с Бучей. Машина простоит у посольства до 27 февраля. В центре Берлина 24 февраля также прошла акция в поддержку Украины, в которой поучаствовали как минимум 10 тыс. человек, пишет Welt.

На следующий день в городе состоялся еще один митинг: на этот раз участники потребовали от немецких властей перестать поставлять Киеву оружие и вместо этого помочь начать мирные переговоры между Россией и Украиной, пишет Frankfurter Rundschau. Демонстрацию организовали депутат бундестага от Левой партии Германии Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер, в ней также приняли участие правые активисты, в том числе сторонники ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

Всего, по оценкам полиции, на митинг пришли 13 тыс. человек. В ходе акции демонстранты возложили цветы к установленному напротив российского посольства танку.

Лидеры Социал-демократической партия и партии «Зеленые» не поддержали демонстрацию. Канцлер Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров должен наступить подходящий момент. Сейчас же, по его мнению, президент России Владимир Путин согласится только на безоговорочную капитуляцию Украины.