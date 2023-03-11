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«Роскосмос» отправит на орбиту чайку с занавеса МХТ им. Чехова

«Роскосмос» отправит на орбиту чайку с занавеса МХТ им. Чехова в честь юбилея театра
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

«Роскосмос» отправит на орбиту фрагмент занавеса и символ Московского художественного театра (МХТ) им. Чехова — чайку — в честь 125-летия культурного учреждения. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Совсем скоро на орбиту отправится фрагмент легендарного мхатовского занавеса. <…> На нем изображена чайка — символ театра, изображающая свободный полет творческой мысли», — говорится в видеоролике, который опубликовал «Роскосмос». Изображение птицы могут поместить на скафандры российских космонавтов.

МХТ им. Чехова создали в 1898 году режиссеры Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. Тогда он назывался Художественно-Общедоступным театром. В 1901 году театр переименовали в Московский художественный театр (МХТ), а в 1919 году — в Московский художественный академический театр (МХАТ). В 2023 году театру исполняется 125 лет.

Символизирующая театр чайка — это отсылка к одноименной пьесе А. П. Чехова. Спектакль по ней был поставлен в театре одним из первых в год основания.

В феврале 2023 года «Роскосмос» опубликовал фото ракеты-носителя «Союз-2.1а» с изображением монумента «Родина-мать» в честь 80-летнего юбилея со дня окончания Сталинградской битвы. Ее запустили в космос 9 февраля. В октябре 2021 года госкорпорация украсила такую же ракету элементами хохломы в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Теги
Роскосмос космос МХТ им.Чехова
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