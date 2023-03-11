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Bloomberg узнал о запросе Пентагона $170 млрд на вооружение к 2024 году

Bloomberg: Пентагон запросит $170 млрд на замену переданного Украине оружия в 2024 году

Министерство обороны США в понедельник, 13 марта, запросит $170 млрд для пополнения боеприпасов, отправленных Украине, и ракет большой дальности, которые могут потребоваться в возможном конфликте с Китаем. Запрос должен быть опубликован в рамках раскрытия информации о бюджете на финансовый 2024 год, начинающийся с 1 октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Пентагона.

При этом Минобороны запросит:

  • $76,8 млрд для Военно-морского флота и морской пехоты, из которых 32,8 млрд пойдет на строительство новых кораблей;
  • $61 млрд для Военно-воздушных сил, включая космические силы США;
  • $24,4 млрд для сухопутных войск.

Общая сумма запроса составила более $300 млрд. На эти средства Минобороны США собирается закупить 541 противотанковых ракетных комплексов Javelin, 28 РСЗО HIMARS и 5016 ракет к ним, 831 ракету класса «воздух-воздух» для истребителей, 91 противокорабельную ракету большой дальности для ВМФ и новую версию американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger для поражения беспилотников и других низколетящих воздушных целей.

Помимо этого, Пентагон планирует спонсировать разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel — на ее создание министерство собирается потратить $3,7 млрд. Также $3 млрд ведомству понадобятся для разработки бомбардировщика B-21 и $2,3 млрд на программу «Доминирование в воздухе следующего поколения», которая предназначена для замены истребителей F-22.

В декабре 2022 года сенат США одобрил оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд. В него вошли средства для военных закупок, исследований, деятельность в области атомной энергии и — самая большая часть — на эксплуатацию и техническое обслуживание. Проект также предусматривает выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе и дополнительные $800 на помощь Украине. Оборонный бюджет на 2022 год составил $770 млрд.

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Теги
Пентагон США оборонный бюджет РСЗО HIMARS Javelin
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