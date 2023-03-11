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Захарова сравнила позиции Госдепа с раздвоением личности

Захарова сравнила позицию Прайса по Сербии и Боснии и Герцеговине с раздвоением личности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила позиции представителя Госдепартамента США Неда Прайса по суверенитету Сербии и Боснии и Герцеговины с раздвоением личности.

В своем телеграм-канале Захарова напомнила о заявлении Прайса, в котором он пообещал, что США продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать Дейтонское мирное соглашение. При этом в Вашингтоне отвергают высказывание президента Республики Сербской Милорада Додика, в которых он «стремился подорвать позиции Конституционного суда Боснии и Герцеговины и неоднократно грозил отделением Республики Сербской от БиГ».

«Невероятно. Нед, попробуйте поменять «БиГ» на «Сербия», «Республика Сербская» на «Косово», Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз — раздвоение личности», — написала Захарова.

Республика Сербская — это часть государства Босния и Герцеговина. Вторая часть государства — Федерация Боснии и Герцеговины, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Вместе они составляют Боснию и Герцеговину. В Боснии и Герцеговине страну возглавляет не один президент, а коллективный Президиум, куда входят три президента — от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко, который формально управляется обеими сторонами.

Три образования были сформированы в результате подписания в 1995 году Дейтонского соглашения. Договор положил конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина, которая началась после выхода страны из состава Югославии в 1992 году.

В 2008 году Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии. Согласно конституции последней, территория Косово входит в состав Сербии как Автономный край Косово и Метохия. Независимость Косово признали более 100 стран-членов ООН, в том числе США. Россия в их число не входит.

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Босния и Герцеговина Косово Сербия Госдепартамент США Мария Захарова
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