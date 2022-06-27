Российский турист погиб в ДТП в Турции

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Российский турист погиб в результате ДТП в Турции, сообщили РБК в генеральном консульстве России в Анталье.

Авария произошла ночью 26 июня в городе Аланья. «По данным правоохранительных органов, российский гражданин во время поездки на арендованном мотоцикле, перестраиваясь, резко изменил полосу движения и был сбит другим транспортным средством», — говорится в сообщении.

В дипведомстве добавили, что вместе со страховой компанией занимаются вопросами репатриации тела.

31 мая в Анталье в ДТП попал туристический микроавтобус, когда его водитель потерял управление и врезался в фонарный столб и деревья. Пострадали 12 человек — водитель и 11 туристов. Автобус следовал из Кемера в район Демре. Авария произошла на бульваре Ахмета Алиага в районе Кумлуджа. После удара два дерева и фонарный столб упали на бульвар и перегородили проезд. Всех пострадавших доставили в больницы Кумлуджи и Финике.