Рогов сообщил о взрывах в районе Запорожской АЭС

Владимир Рогов сообщил о взрывах в Энергодаре недалеко от Запорожской АЭС

Вид на Запорожскую АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / «Аргументы и Факты» / Global Look Press)

В Энергодаре слышны взрывы, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и набережной», — рассказал он. Там находится Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция.

Киев эти данные не комментировал.

Запорожская область в конце сентября 2022 года вошла в состав России. Местные власти не раз сообщали о взрывах в подконтрольном российским военным Энергодаре.

8 марта советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ третий месяц подряд не наносят ударов по ЗАЭС, но при этом Киев «продолжает готовить операцию по силовому захвату» станции.

9 марта электростанция полностью отключилась от энергоснабжения в шестой раз с начала военной операции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что АЭС оставалась без электричества 11 часов.