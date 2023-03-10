Осужденный за штурм телецентра в Вильнюсе полковник вернулся в Россию

Обстановка 17 января 1991 года у телевизионной башни в Вильнюсе (Фото: Андрея Бабушкина / ТАСС)

Российский полковник в отставке Юрий Мель, осужденный в Литве по делу о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году, был 10 марта освобожден из заключения и вернулся в Россию. Сообщение представителя МИД Марии Захаровой об этом опубликовано на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что Мель был «незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года» и провел за решеткой в Литве девять лет. Сегодня полковник в отставке вернулся в Россию, и российские дипломаты сопровождали его до границы, сообщила официальный представитель МИДа. Россия неоднократно осуждала «позорные реваншистские действия Вильнюса», но профильные международные организации «не посчитали нужным обратить внимание на вопиющее беззаконие в Литве», — отметила она.

Меля задержали в марте 2014 года на пограничном контрольно-пропускном пункте в литовском Панемуне, куда он приехал из Калининграда. Его и еще 50 россиян обвинили в преступлениях против человечности, полковника в отставке приговорили в семи годам лишения свободы (позднее срок продлили еще на два года). Очно судили только Меля и проживавшего в Вильнюсе россиянина Геннадия Иванова, также бывшего военного. Остальных осудили заочно, поскольку они проживают на территории других государств (России, Украины и Белоруссии).

Как писал портал Delfi, Мель признался в своем участии в событиях в Вильнюсе в январе 1991 года, где у телебашни произошли столкновения советской армии с гражданскими активистами. Военные при поддержке группы «Альфа» провели штурм телецентра, где погибли 13 сторонников независимости Литвы, около 700 человек пострадали.

По его словам, по приказу командующего полка из его танка были сделаны три холостых выстрела. «Я только выполнял приказ», — цитировал Delfi слова россиянина.

В декабре 2020 года СК России заочно выдвинул обвинения против литовских судей, осудивших россиян за участие в событиях 1991 года в Вильнюсе. В СК пояснили, что в этот период Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР (независимость Литовской Республики была признана лишь в сентябре 1991 года).

«В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка», — говорилось в сообщении СК.