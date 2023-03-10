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Глава Днепропетровской области заявил о разрушении объекта инфраструктуры

Глава Днепропетровской области: разрушен объект энергетической инфраструктуры
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины ночью был разрушен объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в Telegram.

«Есть прилет по энергетическому объекту. Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили», — написал глава администрации.

По его словам, в этом районе обесточены три населенных пункта, энергетики работают над тем, чтобы восстановить энергоснабжение.

В Красногригорьевской общине повреждения получили транспортное и аграрное предприятия, а также административное здание, три частных дома, несколько автомобилей и линии электропередач.

Накануне на Украине несколько раз за сутки объявляли воздушную тревогу, после этого власти Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Одесской областях сообщали о взрывах в этих регионах.

Позднее Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли «удар возмездия» по объектам на Украине в ответ на атаку диверсантов в Брянской области, в том числе применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

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В ведомстве сообщили, что в результате удара были уничтожены места базирования беспилотников, сорвана переброска резервов и иностранного вооружения, а также выведены из строя объекты по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Теги
Днепропетровская область инфраструктура энергетика
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