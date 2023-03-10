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WSJ узнала о желании Маска построить город-утопию в Техасе

WSJ: Илон Маск запланировал построить собственный город-утопию в Техасе

Предприниматель Илон Маск планирует построить свой собственный город на недавно купленных пастбищах неподалеку от города Остин в Техасе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

На встречах с землевладельцами и агентами по недвижимости Маск и сотрудники его компаний описали свое видение будущего города как техасскую утопию вдоль реки Колорадо, где работники организаций предпринимателя могли бы жить. Как сообщили собеседники издания, планируемый город примыкает к строящимся в Техасе помещениям компаний Маска SpaceX и Boring Company, которая занимается строительством инфраструктуры и туннелей.

На месте будущего города уже есть спортивная зона на открытом воздухе, бассейн, группа модульных домов и тренажерный зал. Перед входом на территорию висят надписи: «Добро пожаловать в Снейлбрук, Техас». WSJ уточняет, что Снейлбрук — это отсылка к поручению Маска, который, начав строительство города, заявил, что ему понадобятся буровые машины, двигающиеся «быстрее улиток» (улитка с английского языка — snail).

В соответствии с законодательством Техаса, город должен иметь не менее 201 жителя перед тем, как подать заявку на регистрацию в качестве административной единицы, а затем получить одобрение окружного судьи. На данный момент администрация округа Бастроп не получала заявлений от Маска или любой из его организаций.

Планы Маска построить в Техасе собственный город были озвучены бизнесменом в 2021 году. Тогда он говорил, что город называется Старбэйс. По данным Bloomberg, речь шла о переименовании техасской деревни Бока-Чика, где находится космодром корпорации SpaceX. Позже Маск уточнил, что площадь будущего города будет гораздо больше, чем Бока-Чика.

Теги
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