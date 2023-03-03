Илон Маск обогнал всех миллиардеров по числу перелетов на личном борту
Американский бизнесмен, основатель и гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск за 2022 год совершил 171 рейс на частном самолете, что является рекордом среди всех миллиардеров, подсчитал Bloomberg.
Ближайший его конкурент — соучредитель компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и ее генеральный директор Марк Цукерберг со 115 рейсами за год. Следом идут основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин (85 рейсов) и сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон (82 рейса).
Штаб-квартиры пяти компаний, которыми управляет или владеет Маск — Tesla, SpaceX, Twitter, The Boring Company и Neuralink, «разбросаны от Техаса до Калифорнии» (то есть почти по всей территории США). Из проанализированных агентством данных полетов следует, что перелеты Маска зачастую совершались из одной штаб-квартиры в другую.
Так, за прошлый год миллиардер «налетал» свыше 600 тыс. км, а самый короткий его рейс длился 13 минут. Это был майский перелет из Хоторна, где находится штаб-квартира SpaceX, в международный аэропорт Лос-Анджелеса, расстояние до которого составляет менее 10 км.
Маск на момент публикации материала — второй богатейший человек в мире по версиям Bloomberg и Forbes.
В декабре прошлого года Маск стал первым человеком в мире, кто потерял более $200 млрд. Bloomberg писал, что большая часть его состояния сократилась на фоне падения акций производителя электромобилей Tesla. На пике состояние Маска равнялось $340 млрд — этого показателя бизнесмен достиг 21 ноября 2022 года.