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Илон Маск обогнал всех миллиардеров по числу перелетов на личном борту

Bloomberg: Илон Маск за год совершил 171 рейс на частном самолете
За 2022 год Илон Маск совершил 171 рейс на частном самолете, самый короткий из которых длился 13 минут, подсчитал Bloomberg. Это стало рекордом среди всех миллиардеров
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Американский бизнесмен, основатель и гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск за 2022 год совершил 171 рейс на частном самолете, что является рекордом среди всех миллиардеров, подсчитал Bloomberg.

Ближайший его конкурент — соучредитель компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и ее генеральный директор Марк Цукерберг со 115 рейсами за год. Следом идут основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин (85 рейсов) и сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон (82 рейса).

Штаб-квартиры пяти компаний, которыми управляет или владеет Маск — Tesla, SpaceX, Twitter, The Boring Company и Neuralink, «разбросаны от Техаса до Калифорнии» (то есть почти по всей территории США). Из проанализированных агентством данных полетов следует, что перелеты Маска зачастую совершались из одной штаб-квартиры в другую.

Так, за прошлый год миллиардер «налетал» свыше 600 тыс. км, а самый короткий его рейс длился 13 минут. Это был майский перелет из Хоторна, где находится штаб-квартира SpaceX, в международный аэропорт Лос-Анджелеса, расстояние до которого составляет менее 10 км.

Маск на момент публикации материала — второй богатейший человек в мире по версиям Bloomberg и Forbes.

В декабре прошлого года Маск стал первым человеком в мире, кто потерял более $200 млрд. Bloomberg писал, что большая часть его состояния сократилась на фоне падения акций производителя электромобилей Tesla. На пике состояние Маска равнялось $340 млрд — этого показателя бизнесмен достиг 21 ноября 2022 года.

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