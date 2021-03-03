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Илон Маск анонсировал создание нового города в Техасе

Tesla TSLA $688 -4,69% Купить

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о планах по созданию нового города в штате Техас. Об этом бизнесмен написал в Twitter.

«Создаю город Старбэйc (Starbase), Техас», — написал Маск.

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Бизнес
Илон Маск

По данным Bloomberg, речь идет о переименовании техасской деревни Бока-Чика, где находится космодром корпорации SpaceX. Издание пишет, что на прошлой неделе судья округа Кэмерон Эдди Тревино, который по местным законам должен дать одобрение на переименование, заявил, что соответствующего запроса от компании пока не поступало.

В декабре 2020 года сообщалось о переезде Маска из Кремниевой долины в Техас. До этого бизнесмен раскритиковал ограничения, связанные с пандемией коронавируса в Калифорнии, он отметил, что готов наращивать деятельность в Техасе.В начале того же месяца Маск выставил на продажу свою недвижимость в Калифорнии. Он заявил, что «имущество тянет вниз».

Кроме того, в июле 2020 года основатель Tesla заявил о строительстве в Техасе нового завода по производству элетромобилей. На нем будут собирать электропикапы Cybertruck и прицепы для него, а также электрокары Model 3 и Model Y для потребителей из восточной части США. Губернатор Техаса Грег Эбботт в эфире CNBC отмечал, что Маск решил построить завод в этом штате, поскольку это даст ему свободу «расширяться так, как он хочет».

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