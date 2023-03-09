По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы в центре Тель-Авива

При стрельбе в центре Тель-Авива ранены три человека

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По меньшей мере три человека получили ранения в результате нападения со стрельбой возле кафе на улице Дизенгоф — одной из главных улиц Тель-Авива, сообщает The Jerusalem Post.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое других получили легкие ранения. По словам медика скорой помощи Эрана Надлера, один из пострадавших — несовершеннолетний.

По предварительным данным, стрелявших могло быть несколько. Один из них госпитализирован, второму, скорее всего, удалось скрыться.

Рядом с местом происшествия были перекрыты улицы, чтобы не дать второму стрелявшему скрыться.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее терактом, сообщает N12.

С начала этого года в Израиле произошло 16 терактов. 27 января в Иерусалиме вооруженный человек зашел в синагогу и открыл огонь, погибли семь человек. 26 февраля террорист обстрелял автомобиль в Хауаре, были убиты два израильтянина. Стрелявший скрылся с места нападения.