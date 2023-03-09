Банк в Лихтенштейне заморозил активы российских клиентов на $320 млн

VP Bank в Лихтенштейне в 2022 году заморозил активы российских клиентов на $320 млн

Фото: vpbank.com

Лихтенштейнский VP Bank заморозил активы российских клиентов на 300 млн швейцарских франков (около $320 млн). Это следует из финансовой отчетности банка за прошлый год.

«Активы попавших под санкции российских клиентов на общую сумму 0,3 млрд швейцарских франков были переклассифицированы [из активов под управлением в активы на хранении]», — говорится в документе.

Чистый отток новых денежных средств в 2022 году составил 500 млн швейцарских франков (около $530 млн). В банке связали это с уходом клиентов «с российскими связями». В отчетности также указано, что Россия «больше не является целевым рынком для группы VP Bank» после начала военной операции на Украине. В банке добавили, что не будут обслуживать новых клиентов из России и Белоруссии.

VP Bank был основан 6 апреля 1956 года. Это один из крупнейших банков Лихтенштейна.