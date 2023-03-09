Захарова оценила последствия для Польши от строительства центра для ВСУ

Мария Захарова (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Строительство польского военного центра на Украине втянет Варшаву в конфликт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще-то, видимо, не беспокоит», — сказала дипломат. Она назвала военные объекты на украинской территории законной целью российских Вооруженных сил.

По словам представителя МИД, Варшава намерена развернуть на базе центра «свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как «Польский добровольческий легион». «По сути этот легион создается для формирования комендантских подразделений для контроля над деятельностью органов власти и охраны правопорядка на территориях Западной Украины», — добавила Захарова.

24 февраля львовское издание Zaxid.net со ссылкой на журналиста и волонтера Славомира Сераковского сообщило, что Польша профинансирует строительство мобильного учебного центра для украинских военных. Его возведет компания Lubawa, которая специализируется на производстве ангаров. Тренировочный центр будет рассчитан на 600 бойцов. Инициатива о строительстве такого учреждения поступила от министра оборона Украины Алекся Резникова, утверждал портал.

16 февраля польское издание Onet писало, что в Киеве началось формирование польского спецподразделения «Польский добровольческий легион». Он будет подчиняться Министерству обороны Украины. Польские военные будут выполнять разведывательно-диверсионные задачи.

С начала военной операции на Украине российские власти несколько раз заявляли об участии польских наемников в военных действиях. В середине февраля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что Польша не считает проблемой участие наемников в военном конфликте. По его словам, их количество не такое значительное и проблема преувеличена.