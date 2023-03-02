Две линии московского метро остановили из-за людей на путях

Фото: Николай Галкин / ТАСС

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро не было движения поездов из-за человека на путях. Об этом сообщил телеграм-канал департамента транспорта столицы.

«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от «Беговой» до «Спартака» из-за человека на пути», — говорится в сообщении дептранса. В нем уточняется, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. Через 25 минут после первого сообщения о проблеме движение на участке было восстановлено и ввелось в обычный график.

Также на северном участке Калужско-Рижской линии сперва были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, позже дептранс уточнил, что поезда не едут между станциями «Медведково» и «Ботанический сад». Станцию «Медведково» закрыли для входа пассажиров.

В 7:50 движение по оранжевой линии тоже было восстановлено.