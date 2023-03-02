Две линии московского метро остановили из-за людей на путях

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 80,1 (+0,59) Инвестиции, 00:54 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 75,25 (+0,36) Инвестиции, 00:54
Ракова рассказала о профориентационных каникулах московских школьников Город, 08:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:28
Доначисли налоги по формальным признакам. Как отменить решение Pro, 08:20
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 08:19
Постпред России объяснил задержку консультаций по ЗАЭС реакцией Украины Политика, 08:15
Лукашенко связал развитие Белоруссии с «сильным Китаем» Политика, 08:14
«Поешь стекло»: почему компании начали массово закрывать нейросети Pro, 08:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минск и Пекин заключили контракты на $3,5 млрд во время визита Лукашенко Политика, 07:55
Две линии московского метро остановили из-за людей на путях Общество, 07:49
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 07:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:21
Клуб НХЛ потерял звание «самого русского» из-за обмена Спорт, 07:17
Во Вьетнаме избрали нового президента Политика, 07:16
Сбербанк запустил эквайринг для магазинов Крыма и Севастополя Финансы, 07:00
Общество ,  
0 

Две линии московского метро остановили из-за людей на путях

Дептранс: две ветки московского метро остановили из-за людей на путях
Фото: Николай Галкин / ТАСС
Фото: Николай Галкин / ТАСС

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро не было движения поездов из-за человека на путях. Об этом сообщил телеграм-канал департамента транспорта столицы.

«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от «Беговой» до «Спартака» из-за человека на пути», — говорится в сообщении дептранса. В нем уточняется, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. Через 25 минут после первого сообщения о проблеме движение на участке было восстановлено и ввелось в обычный график.

Также на северном участке Калужско-Рижской линии сперва были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, позже дептранс уточнил, что поезда не едут между станциями «Медведково» и «Ботанический сад». Станцию «Медведково» закрыли для входа пассажиров.

В 7:50 движение по оранжевой линии тоже было восстановлено.

Теги
московское метро Дептранс
Материалы по теме
Как открытие Большого кольца метро повлияет на рынок труда Москвы
Экономика
Путин и Собянин открыли новое кольцо метро Москвы
Общество
Проезд по новому кольцу московского метро пять дней будет бесплатным
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter