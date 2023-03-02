Движение по кольцевой ветке метро Москвы остановили в одну сторону

Движение по часовой стрелке на Кольцевой линии московского метро приостановили из-за человека, который оказался на путях, сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

«На Кольцевой линии (5) нет движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути. Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении против часовой стрелки и радиальными линиями», — говорится в сообщении.

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