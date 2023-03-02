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Движение по кольцевой ветке метро Москвы остановили в одну сторону
Дептранс Москвы: движение по кольцевой линии метро приостановили по часовой стрелке
Движение по часовой стрелке на Кольцевой линии московского метро приостановили из-за человека, который оказался на путях, сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.
«На Кольцевой линии (5) нет движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути. Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении против часовой стрелки и радиальными линиями», — говорится в сообщении.
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