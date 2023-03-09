Польский банк заявил о приостановке Commerzbank платежей в Россию

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Немецкий банковский концерн Commerzbank AG прекратил обслуживать платежи в Россию, следует из материалов (.pdf) польского Bank Handlowy w Warszawie (BHW), который принадлежит Citigroup.

Из документов следует, что, «следуя своему внутреннему решению», Commerzbank прекратил расчеты по иностранным платежным поручениям в российские банки. Исключение — платежи в российскую дочернюю структуру финансовой группы «Коммерцбанк (Евразия)», для которой Commerzbank AG выступает банком-корреспондентом.

На сайте Commerzbank указано, что организация продолжает свою деятельность в России. «Мы остановили новый бизнес, но продолжаем сопровождать наших существующих международных клиентов», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в Commerzbank.

В марте 2022 года представитель концерна Commerzbank сообщал Bloomberg о решении свернуть бизнес в России. «Мы приостановили все новые операции в России и сокращаем существующие операции. Конечно же, мы действуем в соответствии с введенными санкциями», — сказал он. Тогда же о решении уйти из России заявил Deutsche Bank.

Финансовый конгломерат Citigroup, которому принадлежит Bank Handlowy w Warszawie, объявил, что свернет свою деятельность в России в августе 2022 года.

Российские дочерние банки Commerzbank работают с 1993 года. Главный офис расположен в Москве, есть представительство в Санкт-Петербурге.