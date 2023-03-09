Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 16:07
СБУ сочла чушью сообщение о готовившемся теракте в Приднестровье Политика, 17:25
Родители детей-инвалидов смогут получить льготную ипотеку на вторичку Общество, 17:20
«Финам» заявил об отсутствии планов принудительной конвертации валюты Инвестиции, 17:15
Резников заявил о потребности Киева в миллионе боеприпасов Политика, 17:11
Что купить в Турции, ОАЭ и Таиланде по цене однушки в Москве Недвижимость, 17:08
Тренер заявил о желании Логинова продолжить карьеру после выздоровления Спорт, 17:07
Польский банк заявил о приостановке Commerzbank платежей в Россию Финансы, 17:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе 17:05
Акции банка Credit Suisse обвалились после задержки публикации отчетности Инвестиции, 17:03
ЦБ и Мосбиржа защитят инвесторов от волатильности низколиквидных активов Инвестиции, 16:57
Вылетевший в Ижевск самолет вернулся в Пулково сразу после взлета Общество, 16:52
«И без зуба проживу»: шесть главных мифов об имплантации Pro, 16:52
Роспотребнадзор поручил привить мигрантов от кори и дифтерии Общество, 16:51
Правящая партия Грузии провалит второе чтение закона об иноагентах Политика, 16:42
Общество ,  
0 

Родители детей-инвалидов смогут получить льготную ипотеку на вторичку

Мишустин: родители детей-инвалидов смогут покупать вторичное жилье по льготной ипотеке
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России расширило условия предоставления ипотеки по льготным программам. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

«Правительство совершенствует правила предоставления таких льготных займов, чтобы больше наших людей решили квартирный вопрос. Прежде всего расширяем семейную ипотеку», — отметил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

Оформить семейную ипотеку для покупки вторичного жилья теперь смогут родители детей-инвалидов при условии, что в их регионе не идет строительство многоквартирных домов. Кроме того, средства льготной, семейной, дальневосточной и ИТ-ипотек можно будет направить на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов.

Участники военной операции на Украине и мобилизованные смогут получить отсрочку для регистрации прав на частный дом, если они покупают или строят его по программе «Льготная ипотека». Участникам программы «Дальневосточная ипотека» сохранят условия процентной ставки и возможность отсрочить прописку по адресу нового жилья.

Программа «Семейная ипотека» доступна для молодых семей с детьми, в том числе усыновленными, с 2018 года. Семьи могут приобрести жилье (квартиру в новостройке или строящемся ЖК, частный дом с земельным участком) под 6% годовых, при этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Льготная ипотека на новостройки была запущена в России в 2020 году. Сначала программа была рассчитана на несколько месяцев, но неоднократно продлевалась с изменением ключевых параметров. Льготный кредит на покупку квартир в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка для его строительства можно получить по ставке до 8% годовых. Обе программы продлили до лета 2024 года.

Теги
Персоны
Михаил Мишустин льготная ипотека родители дети-инвалиды

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
Материалы по теме
Путин предложил программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Общество
ЦБ определился с ограничениями для ипотеки на новостройки
Финансы
Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter