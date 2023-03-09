Родители детей-инвалидов смогут получить льготную ипотеку на вторичку

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Правительство России расширило условия предоставления ипотеки по льготным программам. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

«Правительство совершенствует правила предоставления таких льготных займов, чтобы больше наших людей решили квартирный вопрос. Прежде всего расширяем семейную ипотеку», — отметил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

Оформить семейную ипотеку для покупки вторичного жилья теперь смогут родители детей-инвалидов при условии, что в их регионе не идет строительство многоквартирных домов. Кроме того, средства льготной, семейной, дальневосточной и ИТ-ипотек можно будет направить на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов.

Участники военной операции на Украине и мобилизованные смогут получить отсрочку для регистрации прав на частный дом, если они покупают или строят его по программе «Льготная ипотека». Участникам программы «Дальневосточная ипотека» сохранят условия процентной ставки и возможность отсрочить прописку по адресу нового жилья.

Программа «Семейная ипотека» доступна для молодых семей с детьми, в том числе усыновленными, с 2018 года. Семьи могут приобрести жилье (квартиру в новостройке или строящемся ЖК, частный дом с земельным участком) под 6% годовых, при этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Льготная ипотека на новостройки была запущена в России в 2020 году. Сначала программа была рассчитана на несколько месяцев, но неоднократно продлевалась с изменением ключевых параметров. Льготный кредит на покупку квартир в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка для его строительства можно получить по ставке до 8% годовых. Обе программы продлили до лета 2024 года.