В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Пассажирский самолет, приземлившийся в аэропорту Казани, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. На борту находились 35 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, а также трое членов экипажа.

Самолет выполнял рейс №RT592 сообщением Самара — Казань. Инцидент произошел 6 марта около 23 часов 35 минут после того, как воздушное судно приземлилось и выруливало со взлетно-посадочной полосы. Среди тех, кто находился на борту, никто не пострадал. Видимых повреждений на судне также не обнаружили.

Согласно информации о прилетах рейсов на сайте международного аэропорта Казани, самолет принадлежал авиакомпании «Ювт Аэро».

На место происшествия выезжал и.о. транспортного прокурора Татарстана. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

В этот же день, утром 6 марта в аэропорту Мурманска произошел похожий инцидент. Самолет CRJ200, выполнявший рейс из Мурманска в Архангельск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта вылета. На борту находились 52 человека, включая трех членов экипажа, никто не пострадал.

Пассажиров вернули из самолета в аэропорт. Воздушное судно принадлежало авиакомпании «Северсталь». Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку случившегося.