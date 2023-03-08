NBC: четыре человека погибли при столкновении двух самолетов во Флориде

Во Флориде четыре человека погибли при столкновении двух самолетов

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В Уинтер-Хейвене, штат Флорида, четыре человека погибли в результате столкновения двух небольших самолетов, сообщает глава офиса шерифа округа Полк Стив Лестер, передает NBC News.

Все погибшие в момент столкновения находились на борту самолетов, которые после столкновения в воздухе над озером Хартридж упали в воду. Экстренные службы, прибыв на место происшествия, обнаружили один самолет частично затопленным, а второй на глубине 21 фут (около 6,4 м).

«Это было столкновение в воздухе, и оба самолета сразу же упали в воду», — сказал Лестер, добавив, что причина столкновения пока неизвестна. Он отметил, что ближайший аэропорт Уинтер-Хейвен находится недалеко от берега озера.

По данным офиса шерифа, разбились трехместный самолет Cherokee Piper 161, вылетевший с базы компании Sunrise Aviation и двухместный Piper J-3 Cub, вылетевший с базы гидросамолетов Джека Брауна в Уинтер-Хейвене.

На борту первого самолета находились 24-летняя Фейт Айрин Бейкер, пилот и летный инструктор Sunrise Aviation, и 19-летний студент колледжа округа Полк Закари Джин Мейс, оба из Уинтер-Хейвена, сообщили в офисе шерифа. На борту второго был 67-летний Рэндалл Элберт Кроуфорд из Карлайла, штат Пенсильвания. Личность второго пассажира этого судна пока не установили.

Причина крушения будет расследована Национальным советом по безопасности на транспорте и Федеральным управлением гражданской авиации, указали в офисе шерифа.

Уинтер-Хейвен находится примерно в 30 км к югу от столицы штата Орландо.