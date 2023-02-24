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Гладков сообщил о неразорвавшемся снаряде на детской площадке в Шебекино

Гладков: неразорвавшийся снаряд приземлился на детскую площадку в Шебекино
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В городе Шебекино Белгородской области прошел обстрел, один из снарядов упал на детскую площадку, но не взорвался. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки», — написал Гладков, уточнив, что пострадавших нет, а оперативные службы проводят разминирование территории.

23 февраля село Вознесеновка Шебекинского района попало под обстрел. Пострадавших также не было, снаряды повредили газовую трубу на территории предприятия. Ранее в тот же день под обстрел попала окраина села Новая Таволжанка. Тогда в трех частных домовладениях были выбиты окна и повреждены фасады и ЛЭП.

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино обстрел
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