Гладков сообщил о неразорвавшемся снаряде на детской площадке в Шебекино

Фото: vvgladkov / Telegram

В городе Шебекино Белгородской области прошел обстрел, один из снарядов упал на детскую площадку, но не взорвался. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки», — написал Гладков, уточнив, что пострадавших нет, а оперативные службы проводят разминирование территории.

23 февраля село Вознесеновка Шебекинского района попало под обстрел. Пострадавших также не было, снаряды повредили газовую трубу на территории предприятия. Ранее в тот же день под обстрел попала окраина села Новая Таволжанка. Тогда в трех частных домовладениях были выбиты окна и повреждены фасады и ЛЭП.