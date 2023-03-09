Российские военные обсудили с военнослужащими из Лаоса и Монголии подготовку учений

Российские военные обсудили учения с коллегами из Монголии и Лаоса

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Представители командования российского Восточного военного округа провели конференции с Минобороны Лаоса и Монголии по поводу предстоящих учений. Сообщения об этом опубликованы на сайте российского военного ведомства.

С монгольскими коллегами российские военные встретились в Бурятии, это была первая конференция по вопросу планирования учений «Селенга-2023». В ходе первого раунда консультаций будут согласованы район проведения, количество сил и средств, материально-техническое обеспечения. Учения «Селенга» проводятся ежегодно: военные отрабатывают тактические приемы современного боя и ликвидацию незаконных вооруженных формирований.

Российские военные также провели консультации с лаосскими военнослужащими в Приморье. Они согласовали тему, замысел, сроки и район проведения учения «Ларос-2023», организацию медицинского и тылового обеспечения, а также порядок практических действий подразделений.

Минобороны анонсировало учения с Монголией и Лаосом, а также с Индией, Пакистаном, ШОС, Алжиром и Вьетнамом в начале года. Всего на территории России в этом году пройдет восемь учений.

В конце февраля в Индийском океане прошли военно-морские учения ВМФ России, Народно-освободительной армии Китая и Южно-Африканских национальных сил обороны. Боевые корабли провели артиллерийские стрельбы по морской цели, потренировались в освобождении захваченного судна и в оказании помощи терпящему бедствие кораблю. В учениях был задействован фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», с его борта взлетал вертолет Ка-27.