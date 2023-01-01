Россия в этом году проведет военные учения с Индией, Пакистаном и Алжиром
На территории России в 2023 году пройдут восемь учений, совместных с другими странами, говорится в сообщении на сайте Минобороны.
На российских полигонах проведут следующие маневры:
- «Индра-2023» с Индией;
- «Мирная миссия-2023» со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС);
- «Дружба-2023» с Пакистаном;
- «Селенга-2023» с Монголией;
- «Рубеж-2023» с участием Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона (обеспечивают безопасность стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности, ОДКБ);
- с Алжиром;
- с Лаосом;
- с Вьетнамом.
Российские военные также примут участие в учениях миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» в Армении.
«В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований», — сообщили в военном ведомстве.
Там подчеркнули, что «маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность».
В конце декабря Россия провела недельные совместные военные учения с Китаем «Морское взаимодействие-2022». В них принимали участие боевые корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая.
В ходе маневров моряки «тренировались освобождать захваченное судно и совершенствовали совместные действия по поиску и спасению на море, провели совместное тактическое маневрирование, тренировки по связи». При поддержке противолодочной авиации корабли обнаружили подводную лодку противника и ударили по ней реактивными глубинными бомбами. Кроме того, проводились тренировки стрельбы по надводным и воздушным мишеням из артиллерии и ракет. В общей сложности было выполнено более 10 боевых упражнений, сообщили в Минобороны.