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Россия в этом году проведет военные учения с Индией, Пакистаном и Алжиром

Минобороны: Россия в 2023 году проведет восемь военных учений совместно с другими странами
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

На территории России в 2023 году пройдут восемь учений, совместных с другими странами, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

На российских полигонах проведут следующие маневры:

  • «Индра-2023» с Индией;
  • «Мирная миссия-2023» со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС);
  • «Дружба-2023» с Пакистаном;
  • «Селенга-2023» с Монголией;
  • «Рубеж-2023» с участием Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона (обеспечивают безопасность стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности, ОДКБ);
  • с Алжиром;
  • с Лаосом;
  • с Вьетнамом.

Российские военные также примут участие в учениях миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» в Армении.

«В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований», — сообщили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что «маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность».

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В конце декабря Россия провела недельные совместные военные учения с Китаем «Морское взаимодействие-2022». В них принимали участие боевые корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая.

В ходе маневров моряки «тренировались освобождать захваченное судно и совершенствовали совместные действия по поиску и спасению на море, провели совместное тактическое маневрирование, тренировки по связи». При поддержке противолодочной авиации корабли обнаружили подводную лодку противника и ударили по ней реактивными глубинными бомбами. Кроме того, проводились тренировки стрельбы по надводным и воздушным мишеням из артиллерии и ракет. В общей сложности было выполнено более 10 боевых упражнений, сообщили в Минобороны.

Теги
Минобороны учения ОДКБ ШОС
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