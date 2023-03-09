Антонов счел «чествованием нацистов» награждение Тайры в Белом доме

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
WP сообщил о 15 годах, необходимых США для восполнения запасов оружия Политика, 06:43
Отстыковку от МКС Crew Dragon с Анной Кикиной отложили из-за непогоды Технологии и медиа, 06:25
Украина и США поспорили о подготовке украинских военных к полетам Политика, 06:10
«Известия» сообщили о задержках с выдачей аппаратов ИВЛ в 40 регионах Общество, 06:07
Сотни пассажиров круизного лайнера Ruby Princess заболели норовирусом Общество, 05:31
Антонов счел «чествованием нацистов» награждение Тайры в Белом доме Политика, 05:18
Минстрой назвал число необходимых новым регионам строителей Общество, 05:01
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Спрос на покупку систем безопасности для дома в России вырос на 106% Общество, 05:00
Бизнес предложил декриминализовать десять экономических статей в УК Бизнес, 04:57
Генерал США назвал ракету «Сармат» в высокой степени боеспособным оружием Политика, 04:28
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 03:46
WSJ узнала, что ЦРУ предупреждало ФРГ о подготовке теракта на Nord Stream Политика, 03:43
Разведка США сочла Россию «крупнейшей киберугрозой» для страны Политика, 03:04
В Грузии на КПП Верхний Ларс образовалась пробка в сторону России Общество, 02:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Антонов счел «чествованием нацистов» награждение Тайры в Белом доме

Посол в США Антонов счел «чествованием нацистов» награждение украинки Тайры в Белом доме

Вручение украинке Юлии Паевской (Тайре) награды International Women of Courage Award в Белом доме позорно, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его комментарий опубликован в телеграм-канале посольства.

Дипломата попросили прокомментировать церемонию, которая прошла в Белом доме. Госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден вручили награду 11 женщинам со всего мира, которые, как утверждают в Госдепартаменте, работают «чтобы построить светлое будущее для всех».

«Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов», — сказал посол.

Тайра попала в плен в середине марта в Мариуполе. Бои за город шли с конца февраля 2022 года и продолжались порядка трех месяцев. Последним военные заняли завод «Азовсталь», где в плен сдались почти 2,5 тыс. членов батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

По данным «Страна.ua», Тайра состояла в запрещенной в России террористической организации «Правый сектор», «МК» писал, что она участвовала в операции украинских сил в Донбассе и помогала батальону «Азов». Украинские СМИ, в том числе РБК-Украина, называют ее парамедиком.

В июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Паевская вернулась на Украину.

Читайте на РБК Pro
Россияне стали чаще употреблять алкоголь. Увольнять ли пьющих сотрудников
Чем может обернуться попытка навязать подростку выбор профессии
«На юань нельзя ориентироваться»: что ждет китайскую валюту в 2023-м
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ

Награду International Women of Courage Award (Международная женская премия за отвагу), которую получила Тайра, Госдеп США ежегодно присуждает женщинам, которые «продемонстрировали исключительное мужество, силу и лидерство в отстаивании мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства, а также расширения прав и возможностей женщин и девочек».

Теги
Украина награждение Белый дом Анатолий Антонов США
Материалы по теме
Военкор «Первого» сообщила о звонке Дудаева после слов об обмене Тайры
Политика
Кадыров опроверг данные об обмене сына чиновника из Чечни на Тайру
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter