Антонов счел «чествованием нацистов» награждение Тайры в Белом доме

Вручение украинке Юлии Паевской (Тайре) награды International Women of Courage Award в Белом доме позорно, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его комментарий опубликован в телеграм-канале посольства.

Дипломата попросили прокомментировать церемонию, которая прошла в Белом доме. Госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден вручили награду 11 женщинам со всего мира, которые, как утверждают в Госдепартаменте, работают «чтобы построить светлое будущее для всех».

«Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов», — сказал посол.

Тайра попала в плен в середине марта в Мариуполе. Бои за город шли с конца февраля 2022 года и продолжались порядка трех месяцев. Последним военные заняли завод «Азовсталь», где в плен сдались почти 2,5 тыс. членов батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

По данным «Страна.ua», Тайра состояла в запрещенной в России террористической организации «Правый сектор», «МК» писал, что она участвовала в операции украинских сил в Донбассе и помогала батальону «Азов». Украинские СМИ, в том числе РБК-Украина, называют ее парамедиком.

В июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Паевская вернулась на Украину.

Награду International Women of Courage Award (Международная женская премия за отвагу), которую получила Тайра, Госдеп США ежегодно присуждает женщинам, которые «продемонстрировали исключительное мужество, силу и лидерство в отстаивании мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства, а также расширения прав и возможностей женщин и девочек».