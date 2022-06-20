Военкор «Первого» сообщила о звонке Дудаева после слов об обмене Тайры

По словам Куксенковой, после заявления об обмене украинки Юлии Паевской (Тайры) на сына зампостпреда Чечни в Крыму Адама Гриценко, министр информации Чечни позвонил ей и обвинил в провокациях и подрыве авторитета республики

Ахмед Дудаев (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Министр информации Чечни Ахмед Дудаев позвонил военному корреспонденту «Первого канала» Ирине Куксенковой после заявления о том, что украинку Юлию Паевскую (Тайру) обменяли на Адама Гриценко, сына заместителя постпреда Чечни в Крыму Мурада Саидова. Об этом Куксенкова рассказала в своем Telegram-канале.

«Мне позвонил (уж не знаю где телефон добыл) министр информации Чечни Ахмед Дудаев и озвучил свою позицию по сложившейся ситуации с Тайрой — с полной ответственностью заявил, что ни Иса Хачукаев, ни Мурад Саидов (по данным Куксенковой, именно эти двое занимались вызволением Адама Гриценко из плена — РБК) никакого отношения к тому, что Тайра оказалась на Украине не имеют», — написала военкор.

По ее словам, Дудаев также обвинил ее в провокациях и подрыве авторитета всей Чечни. «Но вот кому-кому, а мне не нужно рассказывать как чеченцы отчаянно воюют и проливают свою кровь в СВО, я не дома на диване войну смотрела. Эта история не про национальность, а про коррупцию», — подчеркнула Куксенкова.

В то же время она в очередной раз указала на компетентность собственных источников, с которыми работает 20 лет и которые «продолжают стоять на своем». «[Источники] утверждают, что вопросом Адама Гриценко занимался заместитель начальника Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Усов, якобы, он выпустил Гриценко из-под стражи в Запорожье, после того, как Тайра оказалась на Украине», — добавила корреспондент «Первого».

РБК обратился за комментарием к министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеду Дудаеву.

Ранее информацию о том, что Тайру обменяли на Гриценко, также опроверг глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке Тайра якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко, не соответствуют действительности», — написал он в Telegram.

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По словам Кадырова, Гриценко является гражданином Украины и «до сих пор находится в плену в собственной стране». «Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию», — отметил глава республики.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Тайру удалось освободить из плена. По данным УНИАН, в плен она попала в середине марта в Мариуполе. Агентство называет ее парамедиком. «Страна.ua» пишет, что ранее Тайра состояла в запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Позднее появилось видео с Паевской, на котором она благодарит Зеленского «за организацию этого обмена».

Спустя сутки замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил в Telegram-канале, что украинку «обменяли на очень серьезных наших ребят». «Почему об этом нет информации с нашей стороны, не знаю. Возможно, есть на то причина», — отметил он. Куксенкова тогда заявила, что «обмена не было, но была левая мутная схема, в результате которой Тайра на Украине». «Некто Иса Хачукаев и Мурад Саидов вызволяли задержанного на Украине Гриценко Адама Мурадовича (сына последнего). Еще в довес к нему дали 25 миллионов рублей», — написала журналистка.