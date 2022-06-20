Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 58,8 (-0,53) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 56,17 (-0,54) Инвестиции, 16:17
Военкор «Первого» сообщила о звонке Дудаева после слов об обмене Тайры Политика, 23:08
Минобороны сообщило об обстрелах артиллерией ВСУ жилых кварталов Харькова Политика, 23:07
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 22:46
Российские операторы начали взимать плату за сим-карты Технологии и медиа, 22:33
Минтранс заявил об обсуждении с Минобороны возобновления полетов в Крым Общество, 22:30
Легионер «Спартака» заявил о нежелании возвращаться в Россию Спорт, 22:27
Концертный директор опроверг отъезд Ярмольника из России Общество, 22:16
Торги тремя новыми валютами начнутся на Мосбирже 27 июня Инвестиции, 22:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:06
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 22:04
Google объяснил блокировку контента «Красного квадрата» на YouTube Общество, 22:02
К чему приведет запрет на транзит санкционных товаров в Калининград Политика, 21:39
Минтранс назвал Ту-214 претендентом на базовый самолет «Аэрофлота» Бизнес, 21:36
Власти Калининграда сообщили о доставке санкционных товаров по воде Политика, 21:21

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Военкор «Первого» сообщила о звонке Дудаева после слов об обмене Тайры

По словам Куксенковой, после заявления об обмене украинки Юлии Паевской (Тайры) на сына зампостпреда Чечни в Крыму Адама Гриценко, министр информации Чечни позвонил ей и обвинил в провокациях и подрыве авторитета республики
Ахмед Дудаев
Ахмед Дудаев (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Министр информации Чечни Ахмед Дудаев позвонил военному корреспонденту «Первого канала» Ирине Куксенковой после заявления о том, что украинку Юлию Паевскую (Тайру) обменяли на Адама Гриценко, сына заместителя постпреда Чечни в Крыму Мурада Саидова. Об этом Куксенкова рассказала в своем Telegram-канале.

«Мне позвонил (уж не знаю где телефон добыл) министр информации Чечни Ахмед Дудаев и озвучил свою позицию по сложившейся ситуации с Тайрой — с полной ответственностью заявил, что ни Иса Хачукаев, ни Мурад Саидов (по данным Куксенковой, именно эти двое занимались вызволением Адама Гриценко из плена — РБК) никакого отношения к тому, что Тайра оказалась на Украине не имеют», — написала военкор.

По ее словам, Дудаев также обвинил ее в провокациях и подрыве авторитета всей Чечни. «Но вот кому-кому, а мне не нужно рассказывать как чеченцы отчаянно воюют и проливают свою кровь в СВО, я не дома на диване войну смотрела. Эта история не про национальность, а про коррупцию», — подчеркнула Куксенкова.

В то же время она в очередной раз указала на компетентность собственных источников, с которыми работает 20 лет и которые «продолжают стоять на своем». «[Источники] утверждают, что вопросом Адама Гриценко занимался заместитель начальника Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Усов, якобы, он выпустил Гриценко из-под стражи в Запорожье, после того, как Тайра оказалась на Украине», — добавила корреспондент «Первого».

РБК обратился за комментарием к министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеду Дудаеву.

Ранее информацию о том, что Тайру обменяли на Гриценко, также опроверг глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке Тайра якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко, не соответствуют действительности», — написал он в Telegram.

Читайте на РБК Pro
Pro
Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock ФРС повышает ставки, но инфляция не падает. Насколько близка рецессия
Статьи
Pro
Фото: Victoriano Izquierdo / Unsplash Почему копирование западного бренда — худшая стратегия позиционирования
Инструкции
Pro
Фото: Nick Page / Unsplash Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти»
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Фото: Giuseppe Cacace / Getty Images Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе
Статьи
Pro
Фото: Matej Kastelic / Shutterstock 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты
Статьи

По словам Кадырова, Гриценко является гражданином Украины и «до сих пор находится в плену в собственной стране». «Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию», — отметил глава республики.

Кадыров опроверг данные об обмене сына чиновника из Чечни на Тайру
Политика
Рамзан Кадыров

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Тайру удалось освободить из плена. По данным УНИАН, в плен она попала в середине марта в Мариуполе. Агентство называет ее парамедиком. «Страна.ua» пишет, что ранее Тайра состояла в запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Позднее появилось видео с Паевской, на котором она благодарит Зеленского «за организацию этого обмена».

Спустя сутки замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил в Telegram-канале, что украинку «обменяли на очень серьезных наших ребят». «Почему об этом нет информации с нашей стороны, не знаю. Возможно, есть на то причина», — отметил он. Куксенкова тогда заявила, что «обмена не было, но была левая мутная схема, в результате которой Тайра на Украине». «Некто Иса Хачукаев и Мурад Саидов вызволяли задержанного на Украине Гриценко Адама Мурадовича (сына последнего). Еще в довес к нему дали 25 миллионов рублей», — написала журналистка.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
обмен пленными «Первый канал» Чечня Военная операция на Украине

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Кадыров опроверг данные об обмене сына чиновника из Чечни на Тайру
Политика
Байден после сообщений о пленных американцах призвал не ездить на Украину
Политика
Песков назвал плененных на Украине американцев «солдатами удачи»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter