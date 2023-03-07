Лукашенко заявил об успешных испытаниях белорусской ракеты для «Бука»

В Белоруссии испытали собственную ракету для противовоздушного комплекса «Бук», сообщил президент Александр Лукашенко. Ракета успешно поразила воздушные цели, сообщил военно-промышленный комитет

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

В Белоруссии провели успешные испытания управляемой ракеты для зенитно-ракетного комплекса «Бук», сообщил Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград высшему офицерскому составу. Сообщение об этом размещено на официальном сайте президента Белоруссии.

«Позавчера испытали ракету «Бук» — нашему комплексу противовоздушному. Полетела куда надо и сделала все что надо», — сказал Лукашенко. Он добавил, что теперь у страны появилось «собственное страшное оружие против летательных аппаратов».

В телеграм-канале Государственного военно-промышленного комитета страны говорится, что в стране успешно идут «предварительные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318, разработанной для белорусского ЗРК «Бук-МБ2». Во время испытаний ракета сбила несколько целей, в роли которых выступали беспилотные летательные аппараты с турбореактивным двигателем.

Применение этой ракет позволит расширить зону поражения ЗРК «Бук-МБ2» до 70 км, а также позволит сбивать различные воздушные цели — «от летательных аппаратов типа «Стелс» с малой эффективной отражающей поверхностью до тактических баллистических ракет».

Первые модификации зенитно-ракетных комплексов «Бук» были разработаны в СССР. Комплексы в различных модификациях есть на вооружении России, Украины, Азербайджана, Казахстана, Египта, Венесуэлы и некоторых других стран. У Белоруссии есть собственный вариант «Бука» — ЗРК «Бук-МБ».

В середине февраля Лукашенко заявил, что Белоруссия готова разместить на своей территории ядерное оружие — если стране будут угрожать. «В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию», — заявил глава государства. Кроме того, Лукашенко заявил, что может разместить под Минском российские зенитные ракетные комплексы С-400.

В конце февраля Лукашенко заявил в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что Белоруссия не станет размещать на своей территории ядерное и обычное вооружение, в случае если население страны «не будут душить».