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Воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях Украины

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Воздушную тревогу в регионах начали объявлять в разное время, в последнюю очередь она зазвучала в Черкасской и Киевской областях — около 00:30 мск. По состоянию на 01:00 мск сигналы продолжали звучать.

Около 01:53 мск тревогу объявили и в Киеве.

Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют регулярно с середины октября. Местные власти сообщали о взрывах, перебоях в электроснабжении, погибших и пострадавших. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины.

Россия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на действия Киева, в частности теракт на Крымском мосту и и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС, говорил президент страны Владимир Путин.

Воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях Украины

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Украина Воздушная тревога
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