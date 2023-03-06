Воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях Украины

В Киевской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Воздушную тревогу в регионах начали объявлять в разное время, в последнюю очередь она зазвучала в Черкасской и Киевской областях — около 00:30 мск. По состоянию на 01:00 мск сигналы продолжали звучать.

Около 01:53 мск тревогу объявили и в Киеве.



Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют регулярно с середины октября. Местные власти сообщали о взрывах, перебоях в электроснабжении, погибших и пострадавших. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины.

Россия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на действия Киева, в частности теракт на Крымском мосту и и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС, говорил президент страны Владимир Путин.