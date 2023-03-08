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СБУ заблокировала 26 «сливающих» места вручения повесток телеграм-каналов

СБУ: 26 «сливающих» места вручения повесток телеграм-каналов заблокировали на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Служба безопасности Украины (СБУ) добилась блокировки 26 телеграмм-каналов, которые препятствовали проведению мобилизации украинских граждан. Об этом сообщается на сайте СБУ.

«В первую очередь они «сливали» актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, телеграм-каналы сообщали о вручении повесток в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях Украины. Аудитория каналов превышала 400 тыс. подписчиков. «После этого администраторы решили сделать на этом бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы», — отметили в ведомстве.

Шесть администраторов телеграмм-каналов подозревают по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Им грозит до 10 лет заключения.

30 января депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале сообщил, что суды на Украине начали выносить решения по уклонению от мобилизации. «В частности, Охтырский межрайонный суд Сумской области назначил наказание в виде трех лет тюрьмы гражданину, который не прибыл для отправки по месту несения службы», — отметил он.

Мобилизация на Украине была объявлена в день начала военной операции России — 24 февраля 2022 года. В декабре глава Минобороны Алексей Резников говорил, что Киев больше нуждается в военной технике и боеприпасах, вопрос дополнительной мобилизации не стоит на повестке.

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