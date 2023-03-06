СБУ обвинила администрацию Херсона в связи с сетью подпольных казино

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Служба безопасности Украины ликвидировала сеть подпольных казино, работавших в Киеве, Житомире и Херсоне. В последнем «мощная преступная организация» действовала в том числе в период, когда город находился под контролем российских сил (с марта по ноябрь прошлого года), отмечает СБУ.

Как утверждают в службе, руководству администрации Херсона передавали часть прибыли наличными, а за это организаторы подпольного бизнеса могли заниматься им и дальше.

После перехода Херсона под контроль украинских сил и отвода российских войск организаторы казино переехали в Житомир, позднее открыв там и в Киеве еще шесть заведений, добавили в СБУ.

В ходе обысков были обнаружены в том числе документация, подтверждающая ведение незаконной деятельности, черновики клиентской базы, суточная выручка в размере около 1 миллиона гривен и др.

Шестерым организаторам сети сообщили о подозрении по ст. 255 (создание, управление и участие в преступном сообществе или преступной организации) и 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины.

Три ключевых фигуранта находятся под стражей с возможностью выхода под залог в размере 1,5 млн грн или 1,1 млн грн, остальных поместили под домашний арест.