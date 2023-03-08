Президент Путин поздравил мать погибшего в ходе военной операции ефрейтора с 8 Марта

Путин поздравил мать погибшего на Украине ефрейтора с 8 Марта

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поздравил мать погибшего в ходе военной операции на Украине, учительницу из Омской области, с 8 Марта. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемая Гульборшон Айдархановна! Позвольте поздравить вас с Международным женским днем, пожелать здоровья и всего самого доброго», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что мать воспитала своего сына Азамата Хаиржанова «настоящим мужчиной и патриотом».

Ефрейтор Азамат Хаиржанов погиб в прошлом мае в зоне военной операции на Украине, сообщало областное правительство.

Путин 8 марта также поздравил россиянок с праздником и при этом отдельно отметил женщин-военнослужащих. Он подчеркнул значимость поддержки женщин для российских солдат и офицеров. По словам президента, женщины помогают «молитвой, теплыми словами и добрыми делами».