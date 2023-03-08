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В МЧС сообщили о 50 рыбаках на оторвавшихся в Финском заливе льдинах

МЧС: 50 рыбаков оторвались на двух льдинах в Финском заливе Ленинградской области

Около 50 рыбаков находятся нана двух льдинах, оторвавшихся от берега в Финском заливе в Ленинградской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

«В 09:45 поступило сообщение, что в Ленинградской области произошел отрыв двух льдин в акватории Финского залива Ломоносовского района, по предварительной информации, на льдинах находятся порядка 50 человек», — говорится в сообщении.

Оперативные группы переправляют рыбаков на берег, в спасательных работах задействован вертолет МЧС. 

6 марта в Корсаковском районе Сахалинской области на льдине от берега унесло 50 рыбаков. Инцидент произошел в селе Лесное на побережье Охотского моря.

Спасательная операция проводилась на удалении 1,5–2 км от линии отрыва льдины в сложных погодных условиях. В ней также участвовал вертолет Ми-8.

Теги
новости рыбаки Финский залив Ленинградская область МЧС
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