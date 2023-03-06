МЧС: в Сахалинской области эвакуировали 40 из 50 оторвавшихся на льдине от берега рыбаков

В Сахалинской области спасли 40 оторвавшихся от берега на льдине рыбаков

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В Корсаковском районе Сахалинской области эвакуировали 40 рыбаков, которых унесло в море на льдине, сообщает МЧС России в телеграм-канале. Всего оторванными от берега оказались около 50 человек.

«Сотрудники МЧС России с помощью вертолета Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Село Лесное расположено на побережье Охотского моря. По данным ведомства, спасательная операция проводится на удалении 1,5–2 км от линии отрыва льдины в сложных погодных условиях.

Сообщение о том, что рыбаки оказались оторваны от берега на льдине, сотрудники МЧС получили 6 марта. В ведомстве предположили, что на льду могут находиться 15 человек. На месте инцидента, помимо вертолета, работает наземная группировка спасателей.