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Около 50 рыбаков унесло в море на льдине в Сахалинской области

МЧС: около 50 рыбаков унесло на льдине в Охотское море в Сахалинской области

В Корсаковском районе Сахалинской области в море на льдине унесло рыбаков. По предварительным данным, на ней могут находиться около 50 человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

«Льдину с рыбаками оторвало в районе села Лесное в Сахалинской области. На льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов», — сказано в сообщении.

На место, откуда откололась льдина, уже прибыла наземная группировка спасателей. К рыбакам также вылетел спасательный вертолет Ми-8.

Село Лесное расположено на юго-востоке Сахалина на побережье Охотского моря.

О том, что рыбаков унесло в море, стало известно утром 6 марта. Тогда в МЧС допускали, что на льдине могут находится до 15 человек.

Накануне в Долинском районе Сахалинской области прошла еще одна операция по спасению рыбаков с отколовшейся льдины. Рыбаки оказались отрезаны от суши примерно на 500–600 м. Спасатели эвакуировали на берег 18 человек.

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МЧС льдина Сахалин рыбаки
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