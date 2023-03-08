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Боррель не увидел угрозы для ЕС в поставке боеприпасов на Украину

Боррель: опустошение складов ради поставок боеприпасов Украине не станет угрозой для ЕС
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: EUC / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Одномоментное опустошение складов боеприпасов в европейских странах для поставки на Украину не представляет угрозу для безопасности Евросоюза. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав минобороны ЕС в Стокгольме.

«Члены Евросоюза, к счастью для них, не находятся в состоянии войны, поэтому они могут подождать [поступления новых боеприпасов]. <…> Я не вижу тут опасность. Почему это опасно?» — ответил он на вопрос о том, не угрожает ли опустошение военных складов безопасности ЕС.

План Евросоюза по снабжению Украины боеприпасами состоит из трех частей. Брюссель предлагает немедленно нарастить поставки снарядов для 155-мм артиллерии, закупать артиллерийские снаряды, чтобы пополнить запасы стран ЕС и обеспечить снабжение Украины боеприпасами и ускорить выпуск боеприпасов в Европе. Этот вопрос обсудят на встрече в Стокгольме, подтвердил Боррель. Одобрить инициативу могут на встрече 23–24 марта на саммите Евросоюза.

4 марта украинский министр обороны Алексей Резников направил своим коллегам из ЕС письмо с просьбой предоставлять Киеву по 250 тыс. артиллерийских снарядов ежемесячно. Такое количество боеприпасов необходимо, чтобы восполнить существующую нехватку. Министр указал, что Украина в среднем выпускала 110 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц.

Москва критикует поставки оружия Украине со стороны стран Запада. Российская сторона утверждает, что это ведет к эскалации конфликта и не способствует его завершению.

Теги
Жозеп Боррель ЕС боеприпасы Украина
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