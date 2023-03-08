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США отменят требования к тестированию на COVID-19 для туристов из Китая

США планируют отменить требование теста на COVID-19 для путешественников из КНР

США планируют в пятницу, 10 марта ослабить требования о прохождении теста на COVID-19 после прибытия в страну для туристов из Китая. Об этом сообщают газеты The Washington Post и Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации изданий, решение отменить тестирование принято чиновниками в области национальной безопасности и здравоохранения. Соответствующие ведомства начнут уведомлять о новом положении американские авиакомпании, китайских дипломатов и других лиц, прежде чем объявить об изменении. Три источника WP охарактеризовали это решение как соблюдение приоритетов общественного здравоохранения, а не внешней политики.

Как уточняет Bloomberg, изменение продиктовано доказательствами, которыми владеют США, что количество случаев госпитализаций и смертей от коронавируса в Китае стали снижаться. Администрация президента Джо Байдена продолжит отслеживать случаи заболевания в КНР и других странах, сохраняя программу «геномного наблюдения» за туристами.

Требование США, чтобы все приезжающие в страну в возрасте от двух лет и старше имели при себе отрицательный тест на коронавирус, было введено 5 января после того, как Китай отменил политику нулевой толерантности к этой инфекции. В связи с этим количество смертей и случаев заражения в стране многократно возросло.

Так, в конце декабря газета Financial Times со ссылкой на заместителя директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Сунь Яна сообщила, что около 250 млн человек, или 18% населения, заболели коронавирусом в первые 20 дней месяца после отмены ограничений.

Чиновники США опасались, что новая волна заболеваний, накрывшая Китай, принесет в Соединенные Штаты новые варианты коронавируса, которые, в свою очередь, могут угрожать людям во всем мире. В последние недели они отметили, что смертность и уровень заражений в Китае снизились. 19 февраля Китай заявил о полном преодолении COVID-19, призвав страны Европы вернуть торговлю на допандемийный уровень.

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