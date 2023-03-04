Reuters: информация о выходе ОАЭ из ОПЕК «далека от истины»

В ОАЭ заявили об отсутствии планов выходить из ОПЕК

О возможном выходе ОАЭ из ОПЕК из-за разногласий с Саудовской Аравией писала The Wall Street Journal. Источники Reuters и Bloomberg опровергли эти данные

Фото: Wang Zhou / Xinhua / Global Look Press

Объединенные Арабские Эмираты не намерены покидать ОПЕК, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники в ОАЭ сообщила о планах страны выйти из организации.

Собеседники Reuters назвали эту информацию «далекой от истины». «Это определенно не обсуждается», — заявил источник агентства.

После публикации WSJ стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала примерно на 2%, тоже самое произошло и с ценой апрельских фьючерсов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже.

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) в 1960-м году основали пять стран: Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт и Венесуэла. Затем к ним присоединились другие государства: Катар, Индонезия, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Габон, Ангола, Экваториальная Гвинея и Конго. Затем Эквадор, Индонезия и Катар покинули ОПЕК, сейчас в ней 13 членов

Газета сообщила, что ОАЭ рассматривает возможность ухода из ОПЕК на фоне многочисленных разногласий с Саудовской Аравией. Одно из них касается Йемена.

ОАЭ и Саудовская Аравия были союзниками и вмешались в гражданскую войну в стране в 2015 году. На данный момент, пишет WSJ, обе страны пытаются сотрудничать с повстанцами-хуситами, здесь их интересы конкурируют. Кроме того, указывает издание, ОАЭ вынуждены добывать меньше нефти как член ОПЕК, против повышения добычи выступает Саудовская Аравия.