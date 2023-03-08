Арама Габрелянова не пустили в Армению

Журналиста, гендиректора и президента издательского дома News Media Араму Габрелянову не разрешили въехать в Армению. В стране он должен был прочитать лекцию в рамках тренинга для журналистов, который организовал профессор МГИМО Виктор Согомонян. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на анонимный источник и сам Согомонян.

«В аэропорту ему [Габрелянову] не разрешили пересечь границу. Габрелянову сказали, что он является нежелательным лицом в Армении и может дестабилизировать ситуацию в стране. В результате Габрелянов, прибывший в нашу страну всего на 24 часа, был вынужден вернуться в Москву ближайшим рейсом», — сказал Согомонян телеканалу News Am.

РБК обратился за комментарием в Араму Габрелянову.

«По прибытии в Ереван его попросили подождать, потом заявили, что есть проблемы с паспортом. В конечном результате выяснилось, что он находится в списке нежелательных лиц», — сообщил собеседник Sputnik. По данным агентства, Габрелянов купил обратные билеты в Москву.

Габрелянов неоднократно критиковал армянские власти, обвиняя их в антигосударственной позиции. В 2021-ом он говорил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен подать в отставку, чтобы в стране наступил порядок.

В октябре 2022 года главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну, как и депутату Госдумы Константину Затулину.