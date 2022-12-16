«Коммерсантъ» узнал о планах Henkel обособить бизнес в России

Производитель Persil и Schwarzkopf с 1 января 2023 года будет работать в стране как самостоятельная организация под названием Lab Industries, пишет газета

Немецкая компания Henkel, выпускающий продукцию под брендами Persil и Schwarzkopf, с 1 января 2023 года будет работать в России как самостоятельная организация под названием Lab Industries, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора представительства Henkel в стране Сергея Быковских поставщикам. В октябре этого года компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз», следует из базы ведомства.

По словам источника газеты в инвестиционных кругах, Henkel не удалось продать российский бизнес, что может быть связано с высокой оценкой — в более чем €500 млн. При этом желающие приобрести активы оказались связаны с лицами, подпавшими под западные санкции, утверждает собеседник «Коммерсанта».

В середине апреля производитель объявил о решении уйти с российского рынка. С тех пор, по словам Быковских, Henkel «работает над реализацией этого решения, которое подразумевает передачу прав собственности». Компания должна обособить локальный бизнес. До начала 2023 года российское представительство продолжит работать под названием ООО «Хенкель Рус». В компании на запрос издания не ответили.

Henkel работает в России более 30 лет. У компании 11 заводов и 12 офисов. Henkel выпускает продукцию под такими брендами, как Bref, Fa, Gliss Kur, Losk, Persil, Schwarzkopf, Vernel, «Ласка», «Момент», «Пемолюкс».

В марте компания прекратила все инвестиции в российский бизнес, а в августе выставила свои активы в России и Белоруссии на продажу, писали «Ведомости». В ноябре производитель заявил, что собирается окончательно уйти из России до конца этого года.