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Российская армия за сутки сбила два украинских боевых самолета — Су-27 и МиГ-29, сообщает Минобороны.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР сбили системы противовоздушной обороны. Вблизи Новопавловки был сбит украинский вертолет Ми-8.

На донецком направлении подразделения военные уничтожили до 225 украинских военных, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО «Ураган» и гаубицу Д-30. В районе населенного пункта Дачное ДНР уничтожен склад боеприпасов, в районе Часова Яра — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На купянском направлении российская армия нанесла удар по подразделениям украинских войск в Харьковской области и ЛНР. Уничтожены до 45 бойцов, две боевые бронированные машины и три пикапа. На краснолиманском направлении ВСУ потеряли свыше 160 военных, танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одну боевую машину РСЗО «Град».