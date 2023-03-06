Путин предложил создать «паспорт семьи мобилизованного» по всей России

Губернатор Курганской области рассказал президенту, что в регионе создан «социальный портрет каждой семьи» мобилизованных с указанием потребностей — от газификации и ремонта до материальной помощи. Путин поддержал идею

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Президент Владимир Путин на рабочей встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым поддержал идею о «паспорте семьи мобилизованного». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Шумков в режиме видеоконференции доложил главе государства о социально-экономической ситуации в регионе и в частности рассказал, что в области создан «социальный портрет каждой семьи» мобилизованных с указанием потребностей. «Там широкий спектр вопросов — от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи», — рассказал губернатор, отметив, что все проблемы решаются своевременно.

Путин в ответ поблагодарил главу региона за инициативу по поддержке семей военнослужащих. «Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — сказал он.

После объявления частичной мобилизации в России власти приняли меры по поддержке мобилизованных, контрактников и добровольцев, участвующих в военных действиях на Украине, а также членов их семей. В частности, положенные им выплаты не облагаются НДФЛ. Военнослужащие и их семьи освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме. Кроме того, они могут воспользоваться кредитными каникулами, при этом все долги обещают списать, если военнослужащий погибнет или получит инвалидность I группы.