Москва и Пекин отказались выступать на заседании Совбеза ООН по сирийскому химдосье

Москва и Пекин не выступят на заседании СБ ООН по сирийскому химдосье

Россия и Китай отказались от выступления на заседании Совбеза ООН по сирийскому химическому досье. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совбезе ООН.

«Они не видят ценности в этой дискуссии», — заявил источник.

В начале декабря зампред России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводит антироссийскую линию.

США регулярно обвиняет Россию в использовании химического оружия в Сирии. В частности, об этом говорила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд. В 2022 году представитель Госдепа Нэд Прайс во время брифинга допустил, что Россия может использовать химическое оружие в конфликте на Украине.

В Москве эти обвинения опровергают и в ответ обвиняют США в попытке демонизировать Россию. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов также напомнил, что Россия уничтожила все запасы химоружия в 2017 году.