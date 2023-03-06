Путин созвонился с президентом Узбекистана

Шавкат Мирзиёев (Фото: president.uz)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Они обсуждали развитие отношений между странами, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщает Кремль.

Пресс-служба президента Узбекистана на момент публикации материала не сообщала о беседе двух лидеров.

Предыдущий телефонный разговор глав государств состоялся 16 февраля, тогда они тоже обсуждали сотрудничество в торговле. До этого, в начале января, Путин и Мирзиёев созванивались для обсуждения энергетики. Тогда президенты договорились наращивать товарооборот.

Первого марта Мирзиёев принимал делегацию США во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном. Они обсудили ряд вопросов двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах. «В ходе встречи с большим удовлетворением констатирован достигнутый высокий уровень узбекско-американских многоплановых отношений», — говорилось в сообщении на сайте президента Узбекистана после переговоров.