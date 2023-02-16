Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы экономики
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили торговые отношения двух стран. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Рассмотрен ряд вопросов дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества», — уточнила пресс-служба Кремля.
В начале января главы государств созванивались для обсуждения сотрудничества в области энергетики. Президенты договорились наращивать товарооборот.
Во второй половине прошлого года шли обсуждения о создании возможного тройственного газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном. Впервые о нем заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом он упомянул, что инициатива исходила от российского президента.
В Узбекистане отвергли возможность импорта газа «через какой-то альянс или союз».
«Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз», — подчеркнул вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов.
Российская и узбекская стороны ведут диалог по поставкам газа из России через Казахстан, однако это будет «техническим контрактом», объяснил он.