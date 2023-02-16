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Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы экономики

Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиёевым торгово-экономическое сотрудничество
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили торговые отношения двух стран. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Рассмотрен ряд вопросов дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества», — уточнила пресс-служба Кремля.

В начале января главы государств созванивались для обсуждения сотрудничества в области энергетики. Президенты договорились наращивать товарооборот.

Во второй половине прошлого года шли обсуждения о создании возможного тройственного газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном. Впервые о нем заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом он упомянул, что инициатива исходила от российского президента.

В Узбекистане отвергли возможность импорта газа «через какой-то альянс или союз».

«Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз», — подчеркнул вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов.

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Узбекистан Владимир Путин Шавкат Мирзиеев торговля Кремль

Владимир Путин

политик, президент России

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