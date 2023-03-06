Уцелевшее при землетрясении здание в Турции разрушилось во время сноса

В Турции в городе Диярбакыр во время сноса рухнуло многоэтажное здание. Оно было частью бизнес-центра, где во время землетрясения погибли 89 человек, пишет TRT Haber.

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