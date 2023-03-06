Уцелевшее при землетрясении здание в Турции разрушилось во время сноса

adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
РБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 80,24
(+0,19)
Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 75,47
(+0,01)
Инвестиции, 16:10
В Кот-д'Ивуаре 21-летний футболист умер от остановки сердца во время игры
Спорт, 17:44
Полиция Сингапура начала следствие в отношении Terraform Labs и До Квона
Крипто, 17:43
Morgan Stanley предсказал краткосрочное ралли на фондовом рынке США
Инвестиции, 17:41
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Кассационный суд уточнил ответственность риелтора при срыве сделки
Недвижимость, 17:32
Военная операция на Украине. Главное
Политика, 17:30
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром
Политика, 17:28
Внедорожник упал в озеро в Кабардино-Балкарии
Общество, 17:14
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Жители Кубани получили ложные сообщения об угрозе ракетного удара
Общество, 17:12
Мадрид потребовал от США вывезти зараженную плутонием землю из Паломареса
Политика, 17:12
Военная операция на Украине. Карта
Политика, 17:04
Уцелевшее при землетрясении здание в Турции разрушилось во время сноса
Общество, 17:01
Хуснуллин рассказал о планах восстановления домов в новых регионах
Недвижимость, 16:54
Дзюба вошел в символическую сборную тура РПЛ
Спорт, 16:50
В Москве вновь появился первый компонент «Спутника V»
Общество, 16:49
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Вклад «Стабильный»
Сумма
₽
Срок
дн
Ваш доход
0
₽
Ставка
0
%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Землетрясение в Турции и Сирии
,
06 мар, 17:01
0
Поделиться
Поделиться
Вконтакте
Одноклассники
Уцелевшее при землетрясении здание в Турции разрушилось во время сноса
В Турции в городе Диярбакыр во время сноса рухнуло многоэтажное здание. Оно было частью бизнес-центра, где во время землетрясения погибли 89 человек, пишет TRT Haber.
Video
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 46 тыс.
Общество
Теги
Турция
землетрясение
снос
Подпишись на VK РБК
Получайте новости быстрее всех
Вклад «Стабильный»
Сумма
₽
Срок
дн
Ваш доход
0
₽
Ставка
0
%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Материалы по теме
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 46 тыс.
Общество
FT рассказала, почему роскошный дом в Турции стал «смертельной ловушкой»
Общество
Турция запретит строительство в зонах сейсмических разломов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2023
. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК».
18+
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter