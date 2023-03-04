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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав сообщил, что партии «Спутника V» уже направлены в Москву

Минздрав: партии «Спутника V» уже распределены и направлены в Москву и ряд других регионов
На портале мэрии говорилось, что в Москве закончились все основные вакцины от COVID-19, кроме второго компонента «Спутника V». В Минздраве сообщили, что партии вакцин уже распределены и направлены в столицу и другие регионы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Партии вакцины «Спутник V» распределены и уже направлены в Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков, сообщили «РИА Новости» в Минздраве.

Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы в разделе о вакцинации появилась информация, что первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V», вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт» нет в наличии в Москве.

«Партии вакцины «Спутник V» распределены Минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины», — сообщили в Минздраве.

В столичном депздраве напомнили РБК, что ревакцинация возможна любым компонентом вакцины «Спутник V», а в Москве к настоящему времени и с учетом массовой вакцинации у большинства населения сформировался иммунитет к инфекции. «Для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины «Спутник V» (в том числе только второй). Вместе с тем ожидается поставка первого компонента вакцины от Минздрава», — указали в пресс-службе.

По данным российского оперштаба, на 4 марта полную вакцинацию от коронавируса прошли почти 90 млн человек, уровень коллективного иммунитета по России равен 7,4%, тогда как в Москве — 1,9%. За последние сутки в стране было выявлено 14 049 новых заражений COVID-19, еще 39 человек скончались. При этом в столице заболели 2,3 тыс., а умерли десять человек.

В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса — «Спутник V» разработки НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26-го и 5-го типов. В РФПИ заявляли, что эффективность «Спутника V» по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян составила 97,6%. Прививка проводится двумя компонентами.

«ЭпиВакКорона» была разработана ФБУ «Вектор» и выпущена в гражданский оборот с января 2021 года. Это однокомпонентная вакцина на основе пептидных антигенов — короткие куски белков коронавируса SARS-CoV-2, которые способствуют выработке антител в организме. Вакцина «КовиВак» Центра им. Чумакова была зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года, в ее основе находится инактивированный (или убитый) цельный вирус SARS-CoV-2.

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Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минздрав Спутник V Москва вакцинация от COVID-19 COVID-19
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