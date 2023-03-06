Кремль заявил, что Путин не передавал послание Китаю через Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Павел Орловский / БелТА / ТАСС)

Перед визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай российский президент Владимир Путин не передавал в Пекин через него никаких посланий. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, это был исключительно двусторонний визит», — ответил Песков.

Он добавил, что новые встречи лидеров России и Белоруссии пока не запланированы. «Сейчас пока в ближайшие дни общение двух президентов не запланировано», — сказал представитель Кремля.

Трехдневный визит Лукашенко в Китай начался 28 февраля. 1 марта он встретился в Пекине с высшим руководством Китая: премьером Госсовета Ли Кэцяном, главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и председателем КНР Си Цзиньпином.

В середине февраля президент Белоруссии приезжал в Москву на встречу с российским коллегой. Путин и Лукашенко провели переговоры в Ново-Огарево.