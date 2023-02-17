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Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
БелТА: Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу с российским колегой Владимиром Путиным, сообщило агентство БелТА в телеграм-канале.
«Александр Лукашенко прибыл в Москву на особом учете с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал о предстоящей встрече двух лидеров 16 февраля. По его словам, это будет «обстоятельная беседа», которая пройдет в «Ново-Огарево».
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