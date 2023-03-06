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Путин созвонился с Токаевым

Путин и Токаев по телефону обсудили сотрудничество в энергетике и логистике
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. По его словам, обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, в том числе, транспортные коридоры, торгово-экономическое взаимодействие.

На сайте Кремля говорится, что лидеры обсудили сотрудничество в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях. Лидеры двух стран подтвердили планы по дальнейшему укреплению союзнических отношений между Россией и Казахстаном, отметили в Кремле.

Материал дополняется.

Теги
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков Касым-Жомарт Токаев телефонные переговоры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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